Risultati Serie A: ecco tutti gli esiti della prima giornata

Risultati Serie A: è finita la prima sera di anticipi della prima giornata di serie A, ecco come sono andate le partite

Torna la Serie A. È tempo di verdetti. L’Inter campione d’Italia in carica si gode i nuovi acquisti protagonisti del successo sul Genoa. Skriniar, Calhanoglu,Dzeko,Vidal firmano il 4-0 a San Siro. Buona la prima anche per il Sassuolo e per Sarri sulla panchina della Lazio. Il primo si impone con un pirotecnico 2-3 sul Verona, mentre i biancocelesti battono i rimonta l’Empoli. Vittoria al cardiopalma per l’Atalanta che supera 1-2 il Torino in pieno recupero (93′) grazie al gol di Piccoli.