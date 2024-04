Risultati Champions League, lo spettacolo è servito: 11 gol in 2 partite. Passano PSG e Borussia Dortmund. I tabellini dei match

Una serata incredibile di Champions League: in attesa di quello che sarà la sfida tra Real Madrid e Manchester City, Barcellona PSG finisce 1-4 con il cartellino rosso di Araujo, e la conseguente sostituzione di Yamal, che ha influenzato tantissimo il match.

Dall’altra parte, il Borussia Dortmund batte l’Atletico, che aveva battuto l’Inter, per 4-2 in una partita con due rimonte incredibili. Si qualificano in semifinale le due squadre che hanno eliminato il Milan dalla Champions.