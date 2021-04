Rissa Lukaku Ibrahimovic: la FIGC multa i due giocatori e i club

La Procura della FIGC ha comunicato le ammende per Ibrahimovic e Lukaku relative alla lite nella gara di Coppa Italia

La Procura della FIGC chiude il capitolo della rissa Ibrahimovic Lukaku nei quarti di finale di Coppa Italia.

«Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i due calciatori e le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti. La Procura Federale aveva aperto un’indagine sulla lite verbale avvenuta tra i due giocatori durante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021.

Per entrambi i calciatori si è trattato di "comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva". Le due società sono state multate per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato».