Rio Ave-Milan, Bruno Moreira: «Sappiamo di cosa siamo capaci»

L’esperto centravanti lusitano ha parlato alla vigilia del match contro il Milan, confermando l’importanza della sfida per il Rio Ave

«Giocare questa partita è un sogno ma anche un obiettivo; affronteremo una grande squadra ma sappiamo di cosa siamo capaci. Per tornare di nuovo nella fase a gironi dovremo battere un club come il Milan e si ci riusciremo, sarà un risultato storico», parole di Bruno Moreira, attaccante 33enne del Rio Ave e autore del gol nel turno precedente contro il Besiktas.

L’attaccante lusitano ha voluto anche sottolineare come la sua squadra non soffra di timore reverenziale: «Il palmarés del Milan è enorme ma nessuna squadra ci spaventa. Ci creeranno tante difficoltà ma siamo pronti per affrontarli così come lo eravamo in Turchia. E’ una partita secca per cui tutto può succedere».