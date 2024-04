Rinnovo Theo Hernandez, Milan disposto a tutto per il francese! Pronto quel SACRIFICIO, può prolungare così

Rinnovo Theo Hernandez, i rossoneri vogliono blindare il francese: pronto il sacrificio di Maignan per giungere all’accordo

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan è deciso a prolungare a tutti i costi il contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026. La richiesta del francese, proprio come quella di Maignan, è di circa 8 milioni di euro a fronte dei 4.5 più bonus percepiti attualmente.

Il club rossonero proverà a soddisfare la richiesta tra parte fissa e cospicui bonus ma se non dovesse giungere all’accordo tramite questa strada sarebbe pronto a sacrificare Mike Maignan e ad utilizzare parte del ricavato (almeno 70 milioni di euro) per soddisfare le richieste dell’ex Real Madrid.