Rinnovo Theo Hernandez, Milan chiaro col francese: le condizioni per il prolungamento del contratto del francese

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, legato al Milan da un contratto in scadenza nel giugno del 2026. La trattativa, come riportato da Tuttomercatoweb, è in una fase di stallo.

I rossoneri stanno cercando di capire se esistono margini di manovra per prolungare di almeno un paio d’anni, ma molto dipenderà dalle richieste e dalla volontà del giocatore. Per ora non sono stati mossi passi in avanti ma la situazione è tutta in divenire.