Rinnovo Theo Hernandez: svelato il PIANO per blindare il francese

Rinnovo Theo Hernandez, per il Milan è unico e incedibile: svelato il PIANO per blindare il terzino francese

Se c’è un giocatore unico e incedibile in casa Milan quello è proprio Theo Hernandez. Il francese ha inevitabilmente attirato su di sè i top club europei (Bayern, Real, PSG e United su tutti), ma il club rossonero ha un piano chiaro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza vuole procedere al rinnovo del contratto anche se la trattativa per prolungare l’attuale accordo oltre il 2026 non sarà semplice. Theo oggi guadagna 4 milioni e la sua richiesta sarà sui 7 milioni annui come Leao.