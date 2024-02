Rinnovo Theo Hernandez Milan: rifiutate offerte importanti! La rivelazione sulla scelta di carriera del terzino rossonero

Il giornalista dell’Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato a Milannews24 in vista dell’impegno dei rossoneri contro il Rennes analizzando le offerte importanti ricevute dal terzino rossonero Theo Hernandez.

PAROLE – «Theo ha rinnovato un anno e mezzo fa, non me lo aspettavo, vanno fatti i complimenti, c’era l’interesse di squadre con più possibilità economiche e di vittoria di un trofeo come la Champions ma lui ha scelto di legarsi al Milan e diventarne uno dei pilastri. Una scelta di carriera, penso che sia prematuro parlare di un suo rinnovo».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 AL GIORNALISTA DELL’EQUIPE PAULUZZI