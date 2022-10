Poche ore fa il Milan ha annunciato il rinnovo di Stefano Pioli. Ecco i numeri dell’allenatore sulla panchina rossonera

in 153 partite ha ottenuto 89 vittorie. Nella stagione 19-20 ha centrato il ritorno del Milan in Europa, nel 20-21 il ritorno in Champions e infine lo scorso anno la vittoria dello Scudetto