Rinnovo Pavlovic, il serbo ha conquistato Allegri e Tare. Firma vicinissima.

Il calciomercato del Milan non dorme mai, specialmente quando si tratta di proteggere i propri gioielli più preziosi. In cima alla lista delle priorità della dirigenza di via Aldo Rossi c’è ora il futuro di Strahinja Pavlovic, il possente difensore centrale serbo, noto per la sua fisicità prorompente e l’abilità nei duelli aerei. Dopo un primo anno di ambientamento tutt’altro che semplice, il calciatore ha subito una metamorfosi straordinaria sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e grande esperto nella costruzione di difese impermeabili, ha saputo valorizzare le caratteristiche del classe 2001, rendendolo un pilastro inamovibile della retroguardia del Diavolo. Questa crescita esponenziale ha attirato l’attenzione dei grandi club internazionali, spingendo la società a muoversi d’anticipo per evitare sgradite sorprese.

Igli Tare al lavoro per il blindaggio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport (fonte originale), il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente di grande esperienza internazionale e abile negoziatore, ha già avviato i contatti ufficiali con l’entourage del giocatore. L’obiettivo del nuovo DS del Milan è chiaro: ridiscutere i termini dell’accordo attualmente in scadenza nel 2028, adeguando l’ingaggio allo status di leader che il ragazzo si è guadagnato sul campo.

Tare vuole blindare il centrale per allontanare le sirene della Premier League. Alcuni club inglesi, infatti, avrebbero già effettuato dei sondaggi esplorativi per strapparlo ai rossoneri.

Dalle ombre del 2025 alla centralità nel nuovo progetto

È incredibile pensare a quanto sia cambiato lo scenario in appena dodici mesi. Durante il mercato invernale del 2025, infatti, Strahinja Pavlovic faticava a trovare spazio e il suo addio sembrava imminente. Squadre come il Crystal Palace, il Galatasaray e persino l’Atalanta avevano mostrato un forte interesse, cercando di approfittare del suo scarso minutaggio.

Oggi, però, la musica è cambiata. Con l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del club meneghino, il serbo è diventato l’idolo della tifoseria e un punto fermo del progetto tecnico. Il lavoro sinergico tra l’allenatore e Igli Tare punta a mantenere l’ossatura della squadra competitiva, e la conferma a lungo termine del “muro di Belgrado” rappresenta il primo fondamentale tassello della nuova era del Milan.