Rinnovo Mirante, Furlani rassicura il portiere: scenario delineato per giugno, succederà questa cosa

Rinnovo Mirante, Furlani rassicura il portiere: pronto il prolungamento annuale per l’esperto estremo difensore rossonero

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione chiara sul futuro di Antonio Mirante, terzo portiere rossonero classe ’83.

L’ex Roma non ha nessuna intenzione di appendere i guanti al chiodo e anche la società, per bocca di Furlani, ha assicurato al portiere l’intenzione di continuare il rapporto anche nella prossima stagione. Oltre alla grande professionalità infatti, Mirante tornerà utile anche per la compilazione delle liste, sia UEFA che campionato. Pronto un contratto fino al 2025.