Rinnovo Maignan, il retroscena: ecco quanto chiede realmente il portiere. Furlani prende nota

Rinnovo Maignan, spunta il retroscena: il portiere francese chiederebbe ben 8 milioni di euro per prolungare il contratto in scadenza a giugno

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico. Dopo sei stagioni, il portiere francese, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e, al momento, i discorsi per il rinnovo sono bloccati. La distanza tra le parti è notevole e complessa da colmare.

Rinnovo Maignan, la richiesta del portiere

L’ultima richiesta avanzata dall’entourage dell’ex Lille è di 8 milioni di euro a stagione, una cifra importante alla quale il club ha già fatto sapere di non poter arrivare. Con la distanza tra richiesta e offerta che appare ampia, a oggi un accordo per il prolungamento è complicato e per questo il Milan sta già valutando altri profili per la prossima stagione.

Il paradosso della situazione sta nell’attuale ingaggio del portiere: Maignan percepisce 2,8 milioni di euro netti (3,62 al lordo). Considerando tutti gli stipendi della rosa, il francese è tra i dieci giocatori meno pagati del Milan, superato solo da Torriani, Odogu, Terracciano, Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter, Pavlovic e Gabbia.

L’attuale stallo rende il portiere appetibile sul mercato. Non sono arrivate ancora proposte concrete dal Milan o da altre società, ma Maignan è libero di firmare a febbraio con qualsiasi club per la stagione 2026/27.

Il Chelsea non ha mai spostato lo sguardo da Maignan, specialmente dopo la trattativa fallita in estate. Allora il portiere spingeva per il trasferimento ma il Milan non accettò l’offerta. Ora, l’ipotesi di prendere Maignan a zero fa gola ai Blues, ma anche ad altre società che stanno pensando di cambiare portiere in estate.