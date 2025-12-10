Maignan, Il rinnovo si gioca anche a Milanello: Allegri e lo spogliatoio fanno pressing morbido. Il retroscena

Maignan, la speranza del Milan sul rinnovo non è tramontata: il lavoro quotidiano di limatura di Landucci, Allegri e dello spogliatoio

La questione legata al rinnovo di contratto di Mike Maignan è una delle priorità assolute per la dirigenza del Milan, consapevole che il portiere francese rappresenta un pilastro e un fattore determinante per le ambizioni del club. Nonostante le difficoltà legate alle richieste d’ingaggio e l’interesse dei top club europei, il Diavolo non ha affatto abbandonato le speranze di prolungare l’accordo.

Maignan, Allegri e lo spogliatoio in pressing per il rinnovo

Secondo quanto scrive MilanVibesHQ, il Milan non ha del tutto abbandonato speranza di rinnovare Maignan. E la strategia messa in atto non è solo finanziaria e burocratica, ma coinvolge attivamente l’area tecnica e il cuore dello spogliatoio.

Massimiliano Allegri, in stretta sinergia con il suo vice Landucci, sta portando avanti un lavoro quotidiano di “limatura”. Questo significa che il pressing sul portiere è costante, ma esercitato attraverso «dialoghi, confronti, rassicurazioni». Si tratta di un pressing morbido ma costante, volto a far sentire Maignan l’assoluta centralità che ricopre nel progetto tecnico e nello spogliatoio.

La fonte rivela inoltre un dettaglio significativo: a questa opera di convincimento «si è unito anche lo spogliatoio». La volontà dei compagni di squadra di trattenere il proprio leader difensivo è un fattore emotivo che la dirigenza rossonera spera possa influenzare positivamente la decisione finale di Maignan, superando le resistenze e portando finalmente alla tanto attesa fumata bianca.