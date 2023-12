Rinnovo Maignan: la prima richiesta del portiere “spaventa” il Milan. I dettagli e tutti i possibili scenari

Sarebbero iniziate ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. La richiesta dell’entourage dell’ex Lille è molto alta: 8 milioni di euro a stagione.

Il Diavolo non vuole privarsi di lui e per questo andrà avanti a trattare per provare ad arrivare a un accordo il prima possibile. Anche perché sulle tracce del portiere ci sono parecchie big, tra cui Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Lo riporta il Corriere della Sera.