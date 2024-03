Rinnovo Maignan, svelata la proposta del Milan per i prossimi quattro anni. Il punto sulla trattativa con il portiere

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del possibile futuro di Mike Maignan, il cui contratto con i rossoneri va in scadenza il 30 giugno 2026.

Per prolungare il contratto del proprio portiere il Milan mette in conto una spesa da circa 5,5-6 milioni di euro a stagione per quanto riguarda lo stipendio per le prossime quattro annate calcistiche. Da vedere se questa proposta basterà per convincere il francese.