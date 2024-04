Rinnovo Maignan, Milan disposto a fare questo sforzo pur di tenerlo! La NUOVA proposta per il portiere francese

In casa Milan continuano a tenere banco i discorsi relativi al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026 e l’intenzione del club è quella di prolungarlo di qualche stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport il francese punta a incrementare l’attuale stipendio da 2,8 milioni di euro. Il Milan è consapevole che potrebbe non bastare proporre un ingaggio raddoppiato e quindi è al lavoro per integrare alcuni bonus nel nuovo accordo. Il club rossonero è disposto a tutto pur di trattenerlo.