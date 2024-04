Rinnovo Maignan Milan, incombe una nuova minaccia: i rossoneri sono avvisati. NOVITÀ

Rinnovo Maignan Milan, incombe una nuova minaccia sul prolungamento del contratto: i rossoneri sono avvisati. NOVITÀ

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere va in scadenza nel 2026 e al momento non è ancora stato trovato un accordo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il portiere potrebbe diventare un obiettivo concreto del Bayern Monaco, che in estate dovrebbe andare alla ricerca di un nuovo portiere per sostituire Neuer.