Rinnovo Maignan, il Milan spinge: Rabiot perora la causa del francese. Sul futuro del portiere l’ha detto veramente!

Rinnovo Maignan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha analizzato il futuro del portiere francese in scadenza di contratto a giugno

Nel corso della sua lunga ed esclusiva intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha toccato uno dei temi più delicati e attuali in casa Milan: il futuro e la centralità di Mike Maignan.

Il centrocampista francese, pur volendo mantenere un profilo basso e rispettoso sulle questioni prettamente burocratiche legate al contratto, ha voluto mandare un segnale inequivocabile alla dirigenza e a tutto l’ambiente rossonero, ribadendo l’importanza capitale dell’estremo difensore nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Rinnovo Maignan, le parole di Rabiot

IL FUTURO DI MAIGNAN – «Per noi Maignan è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza del club, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in questo gruppo». Parole che suonano come una vera e propria investitura e che confermano quanto il numero 16 sia considerato un pilastro imprescindibile all’interno dello spogliatoio del Diavolo.

