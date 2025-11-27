Connect with us

Calciomercato News

Rinnovo Maignan, il Milan spinge: Rabiot perora la causa del francese. Sul futuro del portiere l'ha detto veramente!

Calciomercato News

Calciomercato Milan, svolta Allegri! Il tecnico vuole Fullkrug a gennaio: richiesta esplicita a Tare. Valutazioni in corso

Calciomercato News

Calciomercato Milan, si scalda Franculino per gennaio! Ok di Allegri, spunta l'intreccio con Santiago Gimenez

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il Corriere dello Sport avvisa: servono rinforzi urgenti per aiutare Allegri e puntare allo scudetto. I ruoli chiave

Calciomercato News

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Fabio Silva? Il talento portoghese apre ai rossoneri, ma c'è la concorrenza delle big italiane per gennaio

Calciomercato

Rinnovo Maignan, il Milan spinge: Rabiot perora la causa del francese. Sul futuro del portiere l’ha detto veramente!

Milan news 24

Published

18 minuti ago

on

By

Maignan

Rinnovo Maignan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha analizzato il futuro del portiere francese in scadenza di contratto a giugno

Nel corso della sua lunga ed esclusiva intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha toccato uno dei temi più delicati e attuali in casa Milan: il futuro e la centralità di Mike Maignan.

Il centrocampista francese, pur volendo mantenere un profilo basso e rispettoso sulle questioni prettamente burocratiche legate al contratto, ha voluto mandare un segnale inequivocabile alla dirigenza e a tutto l’ambiente rossonero, ribadendo l’importanza capitale dell’estremo difensore nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Rinnovo Maignan, le parole di Rabiot

IL FUTURO DI MAIGNAN«Per noi Maignan è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza del club, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in questo gruppo». Parole che suonano come una vera e propria investitura e che confermano quanto il numero 16 sia considerato un pilastro imprescindibile all’interno dello spogliatoio del Diavolo.

L’INTERVISTA DI RABIOT

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.