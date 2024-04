Rinnovo Maignan, richiesta MONSTRE al Milan! Bayern in pressing, cosa può succedere

Rinnovo Maignan, il portiere ha fatto una richiesta monstre ai rossoneri per prolungare il contratto: Bayern alla finestra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta aperta nel calciomercato Milan la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese è in scadenza nel 2026 e guadagna 3.2 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Per prolungare ha chiesto al Milan una cifra anche superiore ai 7 milioni di euro percepiti da Leao: si continuerà a lavorare ma la cessione non è da escludere. Il prezzo è stato fissato a 70 milioni di euro col Bayern Monaco che resta in forte pressing.