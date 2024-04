Rinnovo Maignan, si entra nel vivo: Furlani ha una strategia precisa per accontentare il portiere. ULTIMISSIME

Rinnovo Maignan, si entra nel vivo: il portiere chiede 8 milioni di euro. Il Milan ha una precisa strategia per arrivare a dama

Il calciomercato Milan è pronto ad entrare nel vivo per quanto riguarda le trattative per il rinnovo del contratto di Mike Maignan. Il portiere francese, in scadenza di contratto a giugno del 2026, vuole restare a Milanello ma ha richiesto una cifra superiore alla soglia dei 7 milioni di euro rappresentata dall’ingaggio di Leao.

Servono 8 milioni di euro circa, bonus inclusi, per convincere l’ex Lille a firmare il prolungamento almeno fino al 2028. L’idea del club è quella di legare gran parte della cifra a bonus personali e di squadra partendo da una base fissa intorno ai 6 milioni di euro. In caso di fumata nera è stato già fissato il prezzo: almeno 70 milioni di euro.