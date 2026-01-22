Rinnovo Maignan, fissato l’incontro per la firma! Accordo trovato sulle commissioni, c’è solo un ultimo dettaglio da sistemare

Rinnovo Maignan, i rossoneri hanno trovato l’accordo sulle commissioni con gli agenti del portiere: fissato l’incontro per la firma

Il countdown per il rinnovo più atteso di tutta il mercato rossonero è giunto finalmente ai titoli di coda. Dopo mesi di trattative silenziose e indiscrezioni, il futuro di Mike Maignan sta per essere blindato ufficialmente. Gerry Cardinale e Giorgio Furlani sono pronti a mettere nero su bianco la conferma del portiere più forte del mondo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha fissato nei prossimi giorni l’appuntamento finale con l’entourage del portiere francese per limare gli ultimissimi dettagli e procedere con le firme.

Rinnovo Maignan, i dettagli dell’accordo: un futuro da record

L’operazione Magic Mike si avvia alla conclusione con cifre e scadenze che certificano la centralità del numero 16 nel progetto RedBird:

Scadenza a lungo termine: Sul tavolo restano due opzioni per la durata del nuovo legame: un contratto fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno, oppure una scadenza secca fissata al 2031 . In entrambi i casi, Maignan diventerebbe un pilastro assoluto del Milan per i prossimi 5-6 anni.

Sul tavolo restano due opzioni per la durata del nuovo legame: un contratto fino al per un ulteriore anno, oppure una scadenza secca fissata al . In entrambi i casi, Maignan diventerebbe un pilastro assoluto del Milan per i prossimi 5-6 anni. Nodo commissioni sciolto: Uno dei punti più delicati riguardava le spettanze dei procuratori. Di Marzio conferma che nella giornata di oggi sono stati praticamente risolti anche gli ultimi ostacoli relativi alle commissioni degli agenti , spianando la strada alla fumata bianca.

Uno dei punti più delicati riguardava le spettanze dei procuratori. Di Marzio conferma che nella giornata di oggi sono stati praticamente risolti anche gli ultimi ostacoli relativi alle , spianando la strada alla fumata bianca. Lo stipendio: Maignan andrà a percepire un ingaggio da top player (si parla di circa 6,5-7 milioni di euro), diventando uno dei più pagati della rosa insieme a Leao, a testimonianza di quanto Allegri lo ritenga insostituibile per la sua leadership.

Un segnale per lo Scudetto

Blindare Maignan proprio ora, a pochi giorni dalla trasferta di Roma e nel pieno della rincorsa all’Inter, è un segnale di forza incredibile da parte della proprietà. Con il rinnovo del francese, il Milan si assicura non solo un portiere fenomenale, ma il “regista aggiunto” fondamentale per il gioco di Allegri e il testimonial perfetto per il nuovo stadio e il progetto 2026.