Rinnovo Leao Milan al 2027: trattativa lunga, volontà di proseguire insieme. Variabili procuratori e Sporting

Il Milan e Rafael Leao vogliono continuare insieme e anche in queste settimane stanno lavorando per continuare insieme. La trattativa sarà probabilmente lunga – mesi, non giorni…- e delicata, con due problemi centrali. I quasi 20 milioni di risarcimento dovuti allo Sporting Lisbona, che ovviamente preoccupano molto Leao, e la decisione di marzo di affidarsi a un avvocato francese senza esperienza nel calcio. Jorge Mendes, agente “abbandonato” ma non ancora fuori dai giochi, è una variabile sulla trattativa.

Il Milan, con Rafael, proverà a impostare un accordo totale per un rinnovo lungo, quasi sicuramente al 2027. È probabile che in quel contratto sia compresa una nuova clausola rescissoria, come da classico assetto in situazioni come queste. I tifosi, che tifano per lo stesso finale voluto da Leao e dal Milan, si mettano comodi.