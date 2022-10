Rinnovo Leao, Serafini: «Il nodo è la tassa con lo Sporting». L’opinione del giornalista sul portoghese

Luca Serafini a MilanTV parla così del rinnovo di Rafael Leao con il Milan.

«A me risulta la volontà di Leao di rinnovare con il Milan, non mi risultano invece delle offerte di altre squadre. Il vero nodo della questione è la tassa con lo Sporting Lisbona. Sono sicurissimo che se Maldini si sbilancia è perché tutti questi tasselli sono a posto. Il rinnovo non è spropositato rispetto a quello che percepiscono gli altri, al budget di bilancio degli altri avvenire. Il problema con lo Sporting va affrontato ma la storia del rinnovo di Leao è completamente diversa rispetto a Kessie o Donnarumma».