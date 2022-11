Rinnovo Leao, Mondiale in Qatar decisivo: le ultime

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan passa anche dal Mondiale in Qatar: Chelsea, Manchester City e Real Madrid osservano

In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Rafael Leao, in scadenza di contratto a giugno 2024. Come riferito da SportMediaset, molto passerà anche dal Mondiale in Qatar.

Le eventuali buone prestazioni del portoghese potrebbe indurre i club interessati (Chelsea, City e Real Madrid su tutte) ad accelerare. Dal canto suo il Milan ha presentato la propria proposta: prolungamento fino al 2027 da 6 milioni di euro netti a stagione più un contributo al pagamento della multa allo Sporting Lisbona.