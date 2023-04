Rinnovo Leao, assist dal Lille: ora l’accordo è ad un passo

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è sempre più vicino. Il Lille può dare una mano al club rossonero, le ultime

Cresce l’ottimismo in casa Milan per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina (citando Record) il Lille darebbe una mano al club rossonero pagando la tanto discussa multa tra il giocatore e lo Sporting Lisbona di circa 20 milioni di euro. Un assist importante che avvicina l’accordo per il prolungamento del portoghese.

Ai francesi interessa che il giocatore rinnovi, così che il Milan possa eventualmente cederlo a una cifra maggiore guadagnando di più dal 15% della rivendita che possiede come da accordi. Ora si gioca la partita relativa all’ingaggio (richiesta di 6,5 milioni di euro del giocatore) più le commissioni all’agente.