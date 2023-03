In casa Milan in chiave mercato tiene banco il tema rinnovi. Tra questi quello di Rafael Leao, ecco le ultime

secondo Tuttomercatoweb.com si è vicini in atl senso ad una svolta importante: l Milan

è infatti pronto a pagare la multa allo Sporting Lisbona, che non coinvolge direttamente il club meneghino, ma a cui il giocatore è stato condannato in solido con il Lille.