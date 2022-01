Rinnovo Leao: club al lavoro per blinadrlo, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafa Leao è sempre più protagonista in questo Milan. Il club rossonera studia il rinnovo per blindare il portoghese

Rafa Leao è sempre più protagonista in questo Milan. Il club rossonera studia il rinnovo per blindare il portoghese

Come riportato da Calciomercato.com, Massara e Maldini sono da diverse settimane in trattativa con il suo agente Jorge Mendes per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Il club rossonero ha incassato una netta apertura da parte del classe 1999. Gli interessamenti concreti da parte di diversi club della Premier League, tra i quali il Manchester City, rappresentano un ostacolo che il Diavolo intende superare