Il Lille potrebbe rivelarsi alleato del Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Ecco il motivo, le ultime sulla situazione

Il Milan continua ad essere alle prese con la grana rinnovo di Rafael Leao. Ad ostacolare il tutto c’è il contenzioso legale con lo Sporting Lisbona. Per i rossoneri può venire in aiuto il Lille che, come riporta Tuttosport, ha interessi alla firma del portoghese con i rossoneri.

I francesi infatti detengono il 20% della rivendita del giocatore e non avrebbero alcun vantaggio da una sua partenza a parametro zero o a una cifra ridotta. I rapporti tra le due società sono ottimi e per questo si potrebbe avviare una strategia comune per venire incontro alle esigenze economiche di Leao per risolvere la questione risarcimento, che ammonta attualmente a 19 milioni di euro.