Rinnovo Leao, i colloqui entrano nel vivo: la situazione

Ecco il punto della situazione sul rinnovo di Rafael Leao. Dopo le schermaglie mediatiche, il Milan continua ad avere fiducia

Sono stati giorni movimentati anche per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Non perché ci siano state grandi novità, quanto per la presa di posizione mediatica del Milan che ha ribadito come i colloqui proseguono con fiducia. Le parole di ieri dell’avvocato nonché agente del portoghese Ted Dimvula confermano la volontà da entrambe le parti di arrivare ad un accordo.

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa sembra entrata nel vivo in queste settimane. Al momento non è previsto alcun benestare di fronte a offerte inferiori a 100 milioni di euro. I margini sono ancora ampi, il Milan punta ad un rinnovo a lungo termine oppure ad un prolungamento biennale, per evitare un altro addio low cost. Sarebbe troppo doloroso per le casse rossonere.