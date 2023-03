Rinnovo Leao, gli introiti della Champions alleati del Milan: le ultime

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Rafael Leao. La trattativa per arrivare alla fumata bianca prosegue

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di contratto di Rafael Leao. La trattativa per arrivare alla firma prosegue. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i contatti tra le parti sono frequenti ma l’accordo ancora non è stato raggiunto.

La richiesta economica del portoghese è di quelle importanti: ingaggio da 7,5 milioni di euro per cinque anni, bonus alla firma di altri due milioni, incentivi personali e di squadra e il contributo del club al pagamento della multa con lo Sporting Lisbona. Una richiesta certamente fuori dai parametri societari, ma che i rossoneri cercheranno comunque di soddisfare.

L’MvP della scorsa Serie A rappresenta la giusta eccezione, lo strappo alla regola finanziaria per trattenere un pezzo pregiato del calcio europeo. In questo senso la qualificazione ai quarti di Champions può dare una grossa mano. Sia in termini di prestigio, ma anche economici. Nelle casse del Diavolo arrivano infatti 20 milioni di euro che potrebbero essere investiti nel rinnovo di Rafa. E se venisse centrata addirittura la semifinale, ci sarebbero altri 12,5 milioni di indennizzo UEFA + market pool, sponsor e botteghino. Insomma, un tesoretto che nella complicata trattativa per l’ex Lille potrebbe davvero fare la differenza.