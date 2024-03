Rinnovo Kjaer, la strada è sempre più complicata: il Milan ha preso questa decisione ULTIME

Rinnovo Kjaer, la pista è sempre più complicata: il Milan ha preso questa decisione. Le ULTIME sul difensore rossonero

Il futuro di Kjaer sarà difficilmente in rossonero. Come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport la pista è sempre più complicata in quanto il calciomercato Milan vuole un difensore di spessore per la prossima stagione. Le strade tra il difensore danese e i rossoneri si potrebbero quindi separare.

PAROLE – «Complicato rivedere Kjaer in rossonero, probabile che non venga rinnovato il suo contratto. Al Milan serve un giocatore di spessore».