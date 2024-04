Rinnovo Kjaer, il danese ha ribadito questa cosa al Milan: idee chiare sul futuro. La situazione

Rinnovo Kjaer, il danese ha ribadito al Milan la volontà di rimanere in rossonero: cosa filtra sul futuro del centrale

Come riportato da Tuttosport, un caso ancora aperto nel calciomercato Milan è quello relativo al futuro di Simon Kjaer. Il centrale danese è in scadenza di contratto al termine della stagione a avrebbe ribadito in questi giorni alla società l’intenzione di prolungare per chiudere la carriera a Milanello.

Al momento però gli spiraglio perchè ciò accada non sono molti: l’orientamento del club rossonero sarebbe quello di separarsi a giugno con l’ex Atalanta dopo un legame di 4 anni e mezzo.