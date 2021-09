Rinnovo Kessié, l’ivoriano non è più inamovibile. Richieste troppo alte

Franck Kessié non è più titolare inamovibile e le sue recenti prestazioni non giustificano le richieste dell’agente per il rinnovo

Ancora stallo tra Milan e Franck Kessié: il centrocampista ivoriano non è più un titolare inamovibile ma è entrato in rotazione con Ismael Bennacer, mvp nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, e Sandro Tonali. Due posti per tre mediani, dunque.

Viste anche le recenti prestazioni non al top, le alte richieste dell’agente non sono più giustificate. I rossoneri sono già all’erta per gennaio per trovare il sostituto. Come sottolinea Tuttosport, gli oltre 7 milioni chiesti per il rinnovo ora sono davvero eccessivi.