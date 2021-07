Rinnovo Kessie: ecco quando l’incontro per il rinnovo

Nei prossimi giorni il Milan avrebbe fissato un appuntamento con l’entourage di Franck Kessie per discutere del rinnovo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni il Milan avrebbe fissato un appuntamento con l’entourage di Franck Kessie per discutere del rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo in veste di fuori quota.

George Atangana, nei prossimi giorni si presenterà dunque a Casa Milan per discutere con la dirigenza, sullo sfondo l’interesse del Liverpool.