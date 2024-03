Rinnovo Jovic, scende in campo Moncada! Il serbo può rimanere con quel ruolo in rosa: arriva la proposta all’attaccante

Rinnovo Jovic, il Milan è soddisfatto del rendimento dell’attaccante serbo: Moncada gli propone un ruolo preciso

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan è soddisfatto del rendimento stagionale di Luka Jovic, autore di 8 gol tra tutte le competizioni fino a questo momento.

In ballo c’è il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024: Moncada, nei giorni scorsi, avrebbe prospettato al ragazzo ex Fiorentina un prolungamento fino al 2025 con il ruolo di terza punta nella rossonera della prossima stagione. Le valutazioni sono in corso: il mese di aprile risulterà decisivo in un senso o nell’altro.