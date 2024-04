Rinnovo Jovic, niente ripensamenti da parte del Milan: promessa di Ibrahimovic, sarà l'unico a...

Rinnovo Jovic, futuro deciso per l’attaccante serbo: pronto il prolungamento fino al 2025. La promessa di Ibrahimovic

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha ormai preso una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, attaccante della Fiorentina autore finora di 8 gol in stagione contando tutte le competizioni.

Ibrahimovic ha assicurato alla punta che sarà l’unico dei calciatori in scadenza a giugno del 2024 a prolungare il proprio contratto. A differenza delle voci circolate nei giorni scorsi però, il Milan non ha intenzione di rivedere la struttura dell’accordo firmato lo scorso settembre e per questo procederà al semplice rinnovo annuale grazie ad una delle clausole presenti.