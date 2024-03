Rinnovo Jovic, il serbo ha un obiettivo preciso per convincere il Milan. Ecco quale

Rinnovo Jovic, il serbo viaggia verso il prolungamento ma ha un obiettivo preciso per convincere definitivamente il club

Come riferito da Tuttosport, è diventata molto calda nel calciomercato Milan la trattativa per il rinnovo di Luka Jovic, attaccante serbo in scadenza di contratto al termine della stagione ma vicinissimo al prolungamento con il club rossonero.

Per convincere definitivamente il Milan a concedergli un’altra chance anche per la prossima stagione l’ex Fiorentina, autore finora di 8 gol in tutte le competizioni, vuole raggiungere la doppia cifra da qui a fine stagione. Il futuro non sembra comunque in discussione.