Rinnovo Ibrahimovic, dalla Francia: decisione a sorpresa del Milan

Come riportato dalla Francia, ci sarebbero grosse novità per quanto riguarda il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: la situazione

Foot Mercato, noto portale francese, riporta un importante aggiornamento sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il club rossonero avrebbe infatti deciso di non rinnovare il contratto dell’attaccante con Zlatan che dovrà decidere in questi mesi se continuare a giocare da un’altra parte o ritirarsi definitivamente. L’indiscrezione smentisce dunque le notizie circolate in questi giorni su un confronto fra il classe ’81 e il Milan a fine stagione per decidere il da farsi. La pista va seguita con attenzione.