Rinnovo Giroud, incredibile retroscena! Ecco perchè vuole andare in MLS, l’ha detto a Furlani

Rinnovo Giroud, spunta l’incredibile retroscena legato al futuro del francese: ecco perchè vuole andare in MLS. I dettagli

Il futuro di Olivier Giroud è un tema aperto del calciomercato Milan. Come riferito da Matteo Moretto, il centravanti francese ha svelato a Furlani il motivo per cui vorrebbe trasferirsi in MLS:

PAROLE – «Olivier Giroud, per motivi personali e familiari, sta valutando la possibilità di lasciare l’Europa. Come dico da ottobre, andare a vivere negli Stati Uniti e, quindi, giocare nella MLS , è il suo desiderio più grande. La sua destinazione preferita si chiama Los Angeles».