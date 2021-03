Rinnovo Donnarumma, il Milan si tutela con un tris di nomi

Il Milan si tutela per una possibile partenza di Donnarumma a costo zero. Al vaglio alcuni portieri con caratteristiche simili

Maignan, Musso e Gollini sarebbero alcuni tra i nomi usciti in casa rossonera per sostituire Gigio Donnarumma. La società avrebbe deciso eventualmente di puntare su giocatori giovani e con un ingaggio non elevato, preferendo puntare in altri reparti su campioni già affermati.