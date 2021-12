Rinnovo Dembele, il Barcellona propone il prolungamento: le ultime

Il Barcellona non vuole perdere l’attaccante Ousmane Dembele e avrebbe offerto un rinnovo. C’è attesa per la risposta

Il Barcellona non vuole perdere il suo attaccante Ousmane Dembele. L’esterno, arrivato qualche stagione fa dopo una grossa spesa da parte dei blaugrana, è in scadenza di contratto e ancora non si è arrivati ad una conclusione.

Nei giorni scorsi la società aveva dato un ‘ultimatum’ al giocatore e secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo avrebbe in questi giorni mandato la proposta del rinnovo. Ora il Barcellona in una risposta positiva da parte del giocatore.