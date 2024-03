Rinnovo Maignan Milan: nuovi segnali dal portiere, in casa rossonera c’è una certezza

Rinnovo Maignan Milan: nuovi segnali dal portiere, in casa rossonera c’è già una certezza per il futuro. ULTIME

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del rinnovo di Mike Maignan con il Milan, una questione che sta assumendo contorni sempre più spinosi.

Il portiere francese ha lanciato un chiaro segnale ieri: «Voglio scrivere la storia, fare più presenze e vincere. Per scrivere la nostra storia dobbiamo vincere» ha detto. Il Milan sa che se vorrà avere chances di arrivare al rinnovo dovrà necessariamente ritoccare verso l’alto l’ingaggio di Maignan, come per Theo Hernandez.