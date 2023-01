Rinnovo Bennacer, mancano gli ultimi dettagli: firma ad un passo

Ismael Bennacer è ad un passo dal rinnovo con il Milan. Servirà un altro incontro per limare gli ultimi dettagli

In primo piano in casa Milan, oltre al campo, c’è ovviamente la questione dei rinnovi. La situazione di Rafael Leao è la priorità a cui Maldini e Massara stanno lavorando in queste settimane, ma non c’è da dimenticarsi di Ismael Bennacer.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista algerino è ad un passo dal prolungamento fino al 2027. Guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione, ma per finalizzare il tutto servirà un altro incontro dove verranno perfezionati gli ultimi dettagli.