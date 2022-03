Rinnovo Bennacer: conto alla rovescia per l’annuncio

Dopo il gol decisivo contro il Cagliari, Bennacer si avvicina a grandi passi al rinnovo. È partito il conto alla rovescia per l’ufficialità

Come riportato da Daniele Londo per Calciomercato.com la fiducia della società di tramuterà presto in una firma sul rinnovo del contratto fino al 2026. L’accordo è stato trovato alla fine di gennaio, ora va solo trovata la data giusta per le foto di rito e l’annuncio ufficiale