Rinnovo Belotti: Cairo vuole raddoppiargli l’ingaggio ma il Gallo…

Il tema caldo in casa Toro è e rimane il rinnovo di Andrea Belotti: Cairo ha pronta l’offerta ma attende risposte dal suo giocatore

Il rinnovo di Andrea Belotti è e rimane il tema caldo in casa Toro. Il giocatore ovviamente non è in Val Gardena insieme al resto dei compagni perchè sta trascorrendo i meritati giorni di vacanza ma il suo nome circola negli ambienti granata.

Secondo La Stampa Urbano Cairo offrirà un nuovo contratto da 4 milioni a stagione fino al 2026 per convincere l’attaccante a rimanere sotto la Mole. Ora la palla passa al Gallo, che non ha visto aumentare il suo valore di mercato nell’ultimo Europeo e che attende offerte allettanti da altre squadre. Se Belotti sarà mess sul mercato, il Toro non accetterà proposte inferiori a 35 milioni di euro.