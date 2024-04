Rinnovo Adli, il Milan vuole premiarlo: cosa filtra sulle CIFRE dell’ingaggio. Le ultime notizie sul centrocampista rossonero

Adli è sempre più al centro del Milan ed è destinato a rimanerlo anche nel prossimo futuro. Come riportato da calciomercato.com, è in programma un summit con il suo agente per pianificare il rinnovo del contratto che attualmente finisce nel 2026.

I rossoneri vogliono premiare il francese dopo queste stagione in cui ha conquistato Pioli, con un adeguamento contrattuale importante rispetto all’attuale ingaggio che è intorno agli 800mila euro.