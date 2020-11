Rigori in Serie A: si è invertita la rotta rispetto alla passata stagione

Rigori: si è invertita la rotta dopo il record di penalty concessi nella passata stagione di Serie A. Ora uno ogni tre partite

Secondo l’analisi condotta da ESPN, lo scorso anno in Serie A sono stati assegnati ben 187 rigori (record), con un rigore assegnato in media ogni due partite.

Nella stagione 2020-21, al momento, la media è salita a 2,8 (quasi un rigore ogni 3 partite). In Premier si sono già visti 41 penalty in 78 partite, uno ogni 1,90 partite: nelle 380 partite della stagione scorsa sono stati 98. In Germania viene concesso un rigore ogni 2,1 partite, in Spagna uno ogni 2,08. Qui l’articolo completo.