Rigore Inter, Hernanes critica la decisione VAR: «Il protocollo non può essere più importante del gioco del calcio»

Rigore Inter, Hernanes attacca la decisione arbitrale dopo il derby: «Non è fallo, è il gioco dei contatti, non voglio più vedere rigori così»

L’ex giocatore Hernanes ha espresso un giudizio durissimo sul rigore concesso all’Inter nel Derby dopo l’intervento del VAR. Intervenuto su Instagram, il brasiliano ha criticato l’uso del protocollo che, a suo dire, annulla la ragione e l’interpretazione del gioco.

La sua critica si è concentrata sul vero senso del calcio come sport di contatto.

SUL RIGORE E L’USO DEL PROTOCOLLO – «Non è fallo, non è un’imprudenza, questo è il gioco del calcio che è un gioco di contatti. I contatti devono essere valutati in un contesto. Non voglio più vedere rigori così. Le azioni vanno interpretate e capite, non si può usare il protocollo e basta perchè un protocollo annulla la ragione. E questa cosa non la posso vedere né dentro né fuori dal campo. Il protocollo non può essere più importante del gioco».