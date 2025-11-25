Connect with us

HANNO DETTO

Rigore Inter, Paparesta contesta la decisione nel derby: «Se danno questo, dobbiamo fischiarne dieci a partita!»

HANNO DETTO

Modric Milan, la confessione del croato: «Ecco perchè ho scelto i rossoneri, per me il Diavolo è la situazione ideale»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Romano conferma: «I rossoneri non lo stanno assolutamente seguendo per gennaio»

HANNO DETTO

Rigore Inter Milan, il designatore Rocchi chiarisce l'intervento VAR nel derby: «Non è un contatto normale, l'imprudenza impone il penalty. In passato...»

HANNO DETTO

Thiaw, l'ex difensore del Milan non ha rimpianti: «Ho fatto la scelta giusta a lasciare i rossoneri per la Premier League. Ho sempre desiderato...»

HANNO DETTO

Rigore Inter, Paparesta contesta la decisione nel derby: «Se danno questo, dobbiamo fischiarne dieci a partita!»

Milan news 24

Published

12 minuti ago

on

By

WhatsApp Image 2021 09 29 at 20.18.52

Rigore Inter, Paparesta critica la sanzione per il contatto su Thuram: il precedente è pericoloso quando la giocata è già avvenuta.

Il dibattito sul controverso rigore concesso ai nerazzurri nel recente Derby continua ad accendere gli animi, trovando un forte oppositore nell’ex arbitro Gianluca Paparesta. Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’opinionista ha espresso un giudizio critico riguardo alla sanzione assegnata dal direttore di gara Sozza per il fallo su Marcus Thuram. La contestazione principale di Paparesta ruota attorno alla dinamica dell’azione e al momento del contatto: l’attaccante francese aveva infatti già completato la giocata e si era liberato del pallone prima che avvenisse lo scontro con il difensore avversario.

Rigore Inter nel derby, Paparesta perplesso

Secondo Paparesta, sanzionare questo tipo di dinamiche, estremamente frequenti in area di rigore dopo un passaggio o un tiro, rischia di creare un precedente pericoloso che distorcerebbe il gioco. L’ex fischietto mette in guardia contro il rischio di un’inflazione di penalty per scontri che avvengono a palla ormai lontana.

SULLA SANZIONE AL CONTATTO DOPO LA GIOCATA«Di contatti del genere ne abbiamo visti così tanti… Adesso lo stanno facendo passare per un rigore netto: Thuram mette la palla, quindi la giocata l’ha fatta e lo scontro c’è stato. Che fallo è questo? Se danno questo rigore, adesso dobbiamo avere dieci rigori a partita. Dopo che un giocatore in area si libera del pallone e si scontra con un avversario, 80 volte su 100 succede un episodio del genere che sia step on foot o spinta: ma ormai la giocata è stata fatta».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.