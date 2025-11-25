Rigore Inter, Paparesta contesta la decisione nel derby: «Se danno questo, dobbiamo fischiarne dieci a partita!»

Rigore Inter, Paparesta critica la sanzione per il contatto su Thuram: il precedente è pericoloso quando la giocata è già avvenuta.



Il dibattito sul controverso rigore concesso ai nerazzurri nel recente Derby continua ad accendere gli animi, trovando un forte oppositore nell’ex arbitro Gianluca Paparesta. Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’opinionista ha espresso un giudizio critico riguardo alla sanzione assegnata dal direttore di gara Sozza per il fallo su Marcus Thuram. La contestazione principale di Paparesta ruota attorno alla dinamica dell’azione e al momento del contatto: l’attaccante francese aveva infatti già completato la giocata e si era liberato del pallone prima che avvenisse lo scontro con il difensore avversario.

Rigore Inter nel derby, Paparesta perplesso

Secondo Paparesta, sanzionare questo tipo di dinamiche, estremamente frequenti in area di rigore dopo un passaggio o un tiro, rischia di creare un precedente pericoloso che distorcerebbe il gioco. L’ex fischietto mette in guardia contro il rischio di un’inflazione di penalty per scontri che avvengono a palla ormai lontana.

SULLA SANZIONE AL CONTATTO DOPO LA GIOCATA – «Di contatti del genere ne abbiamo visti così tanti… Adesso lo stanno facendo passare per un rigore netto: Thuram mette la palla, quindi la giocata l’ha fatta e lo scontro c’è stato. Che fallo è questo? Se danno questo rigore, adesso dobbiamo avere dieci rigori a partita. Dopo che un giocatore in area si libera del pallone e si scontra con un avversario, 80 volte su 100 succede un episodio del genere che sia step on foot o spinta: ma ormai la giocata è stata fatta».