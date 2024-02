Riforma Serie A: Milan, Inter e Juve escono allo scoperto, la volontà dei tre club! Decisione comunicata a Gravina

La riforma del campionato di Serie A si preannuncia infiammata. Milan, Inter e Juve sono uscite allo scoperto, decisione comunicata a Gravina

Milan, Inter e Juve prendono posizione per la riforma del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato dall’ANSA sono infatti uscite allo scoperto oggi in un incontro in Federcalcio con il presidente federale, Gabriele Gravina, nel quale si sono schierate per ridurre l’organico della serie A da 20 a 18 squadre.

Posizione questa in controtendenza rispetto a quella di molti altri club.